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OpenAI籲美國與夥伴結盟發展AI 抗中國國安風險

2024/11/14 18:23
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）新創公司OpenAI今天呼籲美國與盟邦應合作支持AI系統發展所需的基礎建設，以利與中國競爭。

彭博（Bloomberg News）報導，OpenAI在戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）於華盛頓主辦的1場活動上發布1份新的政策藍圖，當中提議先由美國與鄰國組成「北美人工智慧協約」（North American Compact for AI），讓開拓AI科技所需的人才、資金與供應鏈取得更有效率。

OpenAI建議，這份合作關係之後可擴大納入1個「全球美國盟邦與夥伴網」，當中包含中東國家。這份文件是OpenAI對於美國如何維持AI領域優勢及滿足這項科技的大量能源需求，所提出過最詳細的公開建議。

OpenAI表示，美國應該支援需要耗費巨資的能源基礎建設計畫，方式是承諾向這些計畫買電。OpenAI建議美國設立「AI經濟區」來加快核准程序，並協助恢復使用核反應爐。OpenAI提議擴大核能供電的方式之一，是借助曾打造核潛艦小型反應爐的美國海軍。

OpenAI說：「AI提供1個讓美國再工業化的不可錯失機會，...也是面對崛起的中國時，來保護我們國家與盟友的國家安全必要事務，藉由提供1套由民主價值塑造、宣揚個人選擇及讓盡可能多數人獲益的AI來達成。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1131114

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