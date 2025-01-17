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彭博：中國駭客攻擊美國財政部 駭入財長葉倫電腦

2025/1/17 13:38（1/17 13:49 更新）
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美國財政部長葉倫。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）彭博今天引述兩名知情人士說法報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的電腦遭駭，非機密檔案遭存取，這是中國國家資助的駭客對美國財政部廣泛攻擊的一部分。

路透社今天引述彭博（Bloomberg News）報導，葉倫的兩名副手、財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）與代理次長史密斯（Brad Smith）的電腦也遭入侵。

根據彭博，駭客存取葉倫電腦內的近50個檔案。

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美國財政部沒有立即回覆路透社的置評請求。

根據美國財政部官員，財政部稱這次遭駭是「重大事件」，發生在去年12月，當時中國國家資助的駭客入侵第3方網路安全服務提供商BeyondTrust，從而突破財政部的電腦安全護欄。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1140117

#美國財政部長
#彭博
#葉倫
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