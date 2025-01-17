美電信公司遭駭影響大 FBI採取緊急措施保護線人

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）彭博今天報導，美國聯邦調查局（FBI）警告，駭客去年入侵美國電信業者AT&T公司系統，可能竊取了FBI探員數個月的通話和簡訊內容，這促使FBI採取緊急措施以保護秘密線人的身分。

根據彭博（Bloomberg News）查閱的文件，以及採訪一名現任與一名前任FBI探員，此次駭客事件據信危及FBI所有使用AT&T公共安全服務的設備，包括探員的行動電話號碼，以及他們用來撥打電話和發簡訊的號碼。

AT&T去年7月表示遭遇了大規模網攻事件，約有1億900萬個內含2022年以來通話和簡訊紀錄的帳戶資料在4月遭非法下載。

報導指出，FBI官員通知全國探員說，他們在AT&T網上使用的詳細資料可能就包含在數十億筆被竊紀錄中，又說儘管遭駭紀錄未曝露通訊內容，但這些紀錄可能將調查人員與其線人連結起來。

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FBI發言人告訴路透社，FBI「負有莊嚴責任，應保護線人身分及安全。」

AT&T發言人拜爾茲（Alex Byers）指出：「去年犯罪分子竊取客戶資料後，我們與執法部門密切合作，以減輕對政府部門的影響。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140117