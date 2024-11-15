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哈瑪斯稱準備好同意加薩停火 促川普施壓以色列

2024/11/15 22:16
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（中央社耶路撒冷15日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的1名高階官員今天表示，哈瑪斯已「準備好」讓加薩走廊停火，並呼籲美國總統當選人川普為終結戰爭向以色列施壓。

哈瑪斯（Hamas）政治局成員奈姆（Bassem Naim）告訴法新社，如果有停火提案，且在以色列遵守提案的條件下，「哈瑪斯準備好在加薩走廊（Gaza Strip）達成停火」。

奈姆還表示：「我們呼籲美國政府與川普（Donald Trump）施壓以色列政府，以終結侵略行動。」

根據奈姆的說法，哈瑪斯已通知調解方自己支持任何提案，只要它能達成永久停火、以色列軍隊撤出加薩走廊、讓流離失所民眾重返家園、達成嚴肅的換俘協議、讓人道救援進入及重建加薩。

這些要求，與以哈戰爭爆發以來哈瑪斯在連續幾輪停火談判中提出的要求一致。

川普在美國總統競選期間，曾承諾為中東帶來和平，並矢言讓以色列享有更自由的行事空間。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1131115

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