AI教育新創AllHere創辦人史密斯葛里芬涉詐欺 哈佛光環殞落

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（中央社記者張欣瑜舊金山19日專電）新創詐騙案又添一樁。哈佛新創實驗室孵化的AI教育新創公司AllHere，創辦人史密斯葛里芬今天因被控詐欺千萬美元遭逮捕。她2021年才榮登富比世雜誌30歲以下傑出人士，如今有可能面臨數十年的監禁。

今年4月，「時代雜誌」（TIME）首次發布的「2024年全球頂尖教育科技公司」（World’s Top EdTech Companies 2024），AllHere被評為全球前75家教育科技公司。

2016年，擁有哈佛大學文理學位的史密斯葛里芬（Joanna Smith-Griffin）在哈佛新創實驗室（Harvard Innovation Lab）創辦AllHere並擔任執行長，致力透過AI技術減少學生缺勤率，並促進學校和家庭的溝通，公司服務遍及全美近40個州、逾9000所學校。

AllHere今年3月才與洛杉磯聯合校區合作開發AI學習加速平台，後來卻傳出發生財務問題，解雇大部分員工並終止營運，8月便申請破產保護。發展猶如乘坐雲霄飛車。

「財經內幕」（Business Insider）今天報導，史密斯葛里芬已遭聯邦檢察官起訴，她被控多年來誇大AllHere營收及公司合約，詐騙了1000萬美元（約3.24億台幣）的資金。華爾街日報（Wall Street Journal）指出她將部分資金用於支付房子和婚禮費用。

檢察官表示，史密斯葛里芬長期欺騙投資人，2021年，她為了募集資金聲稱AllHere前一年的收入為370萬美元，並擁有約250萬美元的資金。不過，根據起訴內容，她的公司前一年的實際收入僅有1萬1000美元，手頭資金約49萬4000美元。

另外，AllHere聲稱紐約市教育局和亞特蘭大公立學校是其客戶的說法也是虛構的。

華爾街日報還指出，史密斯葛里芬被指控犯有證券詐欺罪、電信詐欺罪和嚴重身分盜竊罪，今天在北卡羅來納州遭到逮捕。證券詐欺和電信詐欺的最高刑期各為20年。

從新創圈耀眼新星淪為階下囚，史密斯葛里芬並非首例。

已破產的加密貨幣交易平台FTX創辦人暨執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）因竊取客戶80億美元，被法官判處25年徒刑。

有「女版賈伯斯」之稱的美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）也因「滴血驗病」欺騙投資人被判刑逾11年。

在FTX和Theranos等詐騙醜聞接續曝光後，新創公司受到更嚴格的審查。（編輯：唐佩君）1131120