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世界最高最矮女性共進下午茶慶金氏世界紀錄日 身高差近153公分[影]

2024/11/22 15:35（11/22 16:03 更新）
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世界最高女性基雅吉（左）與世界最矮女性阿姆奇（右）在英國倫敦見面，慶祝金氏世界紀錄日。（圖取自instagram.com/guinnessworldrecords）
世界最高女性基雅吉（左）與世界最矮女性阿姆奇（右）在英國倫敦見面，慶祝金氏世界紀錄日。（圖取自instagram.com/guinnessworldrecords）
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）身高215.16公分的世界最高女性基雅吉與僅62.8公分的世界最矮女性阿姆奇在英國倫敦薩佛伊飯店（Savoy Hotel）昨天共進下午茶，慶祝金氏世界紀錄日。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，基雅吉（Rumeysa Gelgi）和阿姆奇（Jyoti Amge）身高差距達152.36公分，但兩人都表示相處十分融洽。

基雅吉在聲明中表示：「我們確實有一些共同點。我們都喜歡化妝、保養、珠寶以及做指甲。由於身高差距，我們有時很難進行眼神交流，但這次見面非常愉快。」

阿姆奇也表示，她對能與另一位紀錄保持人見面感到「非常開心」。

來自土耳其的基雅吉是網頁設計師，2021年獲認證為世界上在世的最高女性。她因為罹患韋弗綜合症（Weaver Syndrome），導致她快速長高，她是全球第27位確診罹患這種罕見疾病的人。

現年27歲的基雅吉還是多項紀錄保持人，包括在世女性最大手掌（24.93公分）、最長背部（59.90公分）和最長耳朵（平均長度為9.58公分）。

阿姆奇是來自印度的演員和網紅，她罹患軟骨發育不全症（Achondroplasia），導致骨骼發育不良。

儘管身材矮小，阿姆奇在社群媒體上卻頗具影響力，她還曾在美國影集「美國恐怖故事：畸形秀」（American Horror Story: Freak Sho）演出。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1131122

影片來源：Guinness World Records
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