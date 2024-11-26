聯合國報告：家庭成危險場所 每天平均140名女性命喪伴侶或家人手中

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（中央社紐約聯合國總部25日綜合外電報導）聯合國兩大機構今天發布報告指，對女性而言，2023年最危險的地方就是家庭，每天平均有140名婦女或女孩命喪親密伴侶或家庭成員手中。

美聯社報導，聯合國婦女署（UN Women）和聯合國毒品暨犯罪辦公室（U.N. Office of Drugs and Crime）指出，在全球各地，2023年有約5萬1100名婦女和女孩死於親密伴侶或家庭成員之手，高於2022年的大約4萬8800人。

在「消除對婦女暴力國際日」（International Day for the Elimination of Violence Against Women）當天發布的這份報告指出，受害人數增加，主要與各國提供更多數據有關，而非謀殺案變多。

不過，上述兩大機構強調，「各地的婦女和女孩持續遭受極端形式的性別暴力影響，這樣的趨勢舉世皆然」。報告還說，「對婦女和女孩們來說，家庭堪稱最危險的地方。」

聯合國婦女署副署長甘本范達（Nyaradzayi Gumbonzvanda）在發布報告的記者會上表示，女性被親人殺害的現象已持續很久一段時間，而這項趨勢之所以持續存在，癥結在於根本問題未獲解決，尤其是性別刻板印象和社會規範。

她說，「這種殺害行為與對女性的掌控有關」，正因一再姑息針對女性的暴力攻擊，導致這類情況不斷上演。

報告指出，親密伴侶和家人動手殺人案件最猖獗的地區在非洲，2023年估計有2萬1700名受害者，相當於每10萬人就有2.9人受害。

報告還指，去年美洲的女性受害者比例也很高，達10萬分之1.6；大洋洲有10萬分之1.5。亞洲和歐洲的比例明顯較低，前者為10萬分之0.8，後者為10萬分之0.6。

報告內容點出，「儘管（一般）凶殺案受害者絕大多數都是男性和男孩，但私人領域致命暴力的受害者當中，婦女和女孩人數高得不成比例。」

據報告估計，「2023年所有凶殺案受害者中，80%為男性，女性占20%。但家庭內致命暴力對女性造成的傷害遠高於男性。2023年遭蓄意殺害的女性中，近6成是遭親密伴侶或家庭成員痛下殺手。」（譯者：蔡佳敏/核稿：施施）1131126