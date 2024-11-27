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烏克蘭防長傳已率團抵達南韓 將會尹錫悅討論軍援

2024/11/27 18:17
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（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓媒體報導，烏克蘭由國防部長烏梅洛夫率領的代表團今天抵達南韓訪問，預定與南韓總統尹錫悅及國防國安官員會面，討論北韓對俄羅斯的兵援並尋求南韓武器援助烏克蘭。

韓聯社報導，烏梅洛夫（Rustem Umerov）一行已於上午抵達南韓，最快將於今天拜會尹錫悅，也會與南韓國防部長金龍顯會面。

法新社報導，韓聯社引述知情人士表示，預期烏克蘭代表團將與南韓方面「分享北韓派兵支援俄羅斯的相關情報」，以及請求南韓在烏克蘭對抗俄國全面侵略的戰事上提供援助。

路透社則引述南韓「東亞日報」今天報導，烏克蘭代表團已與南韓國家安保室長申元植會面，雙方交換關於俄烏戰爭的看法。

南韓總統府婉拒證實報導。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月接受南韓電視台KBS（韓國放送公社）訪問時表示，基輔會向首爾提出一份詳細的武器援助請求，包括火砲和防空系統。

尹錫悅本月7日也在記者會上表示，南韓是否及如何直接協助烏克蘭，取決於北韓對俄烏戰爭的參與程度。但他也說，若南韓供應烏克蘭武器，首批會是防禦型。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1131127

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