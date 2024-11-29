本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

越南河內市又撈到美軍遺留炸彈 兩個月來第三枚

2024/11/29 15:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內29日專電）越南首都河內市龍邊橋附近日前再度發現一枚重逾1.3公噸的M-118炸彈，裡頭含有超過800公斤的炸藥。這是龍邊橋附近兩個月來所發現的第三枚M-118炸彈。

越共河內市委機關報新河內報（Ha Noi Moi）報導，河內市漁民25日上午10時在龍邊橋（Long Bien）上游方向200公尺處發現一枚炸彈。經查明，炸彈型號為M-118，長210公分、直徑56公分，重量超過1.3公噸，內含炸藥817公斤。

至11月27日晚間，越南軍方已派人將炸彈打撈出，並移往北江省（Bac Giang）一座靶場引爆。

這是龍邊橋附近過去近2個月來所發現的第三枚M-118炸彈，在10月10日、10月24日也曾各打撈出一枚並移到靶場處理。

網路媒體越南快訊（VnExpress）先前報導指出，美軍在越戰期間於1965年至1972年對龍邊橋實施14次的轟炸，4個橋墩及約1500公尺的部分橋體遭到嚴重破壞。（編輯：田瑞華）1131129

越戰
加州45選區變天紅轉藍 越南難民之子陳德瑞贏得聯邦眾議員席次美防長證實將供應烏軍殺傷性地雷 人權團體抨擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：