AI股表現亮眼 馬斯克艾里森黃仁勳財富增長最可觀

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（中央社記者張欣瑜舊金山29日專電）美國媒體「財富雜誌」列舉2024財富增長最多的前10大富豪，特斯拉執行長馬斯克以1190億美元（約新台幣3.86兆）稱霸，甲骨文創辦人艾里森和輝達執行長黃仁勳財富分別增加832億和800億美元，位居第2、3名。

2024年財富增長最多的前10名富豪，淨資產合計增加了約5850億美元（約新台幣19兆元）。

再過1個月就要迎接2025年，今年受益於人工智慧（AI）熱潮，相關概念股表現強勁，「財富雜誌」整理出財富增長前10大富豪名單，隨著公司成長，他們的淨資產增長可觀。

全球首富馬斯克（Elon Musk）今年迄今為止，財富增加了1190億美元。

自駕車為AI重要應用領域，憑藉著特斯拉在自駕車、機器人上的技術發展，及馬斯克替美國總統當選人川普（Donald Trump）成功助選氣勢上漲，刺激電動車大廠特斯拉（Tesla）股價向上攀升。特斯拉股價已較年初上漲近40%。

軟體巨擘甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）則因握有雲端業務約40%股權，財富激增，甲骨文股價今年迄今上漲超過83%，艾里森個人淨資產增加832億美元。

甲骨文執行長卡茲（Safra Catz）之前曾表示，預計2025年財政年度，AI強勁需求將推動銷售再度攀升。

AI晶片大廠輝達（Nvidia）今年表現有目共睹，一度榮登全球最有價值企業，股價迄今飆升約185%，執行長黃仁勳持有約3.5%的股權，淨資產今年增加800億美元。

另外，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也因投資AI有成，兩人的淨資產今年分別增加了700億美元和420億美元。

戴爾科技（Dell Technologies）創辦人戴爾（Michael Dell），則因公司洞見AI機會，成功轉型，淨資產增加了410億美元。

其他還包括美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）的3名繼承人，財富今年合計增加了1186億美元。電子交易證券公司盈透證券（Interactive Brokers）董事長彼得菲（Thomas Peterffy）財富一樣大幅增加，目前淨資產多了320億美元，擠進榜單第10名。（編輯：高照芬）1131130