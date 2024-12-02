氣旋豐格爾掃過印度南部和斯里蘭卡沿岸 增至20死

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（中央社可倫坡2日綜合外電報導）氣旋豐格爾（Cyclone Fengal）掃過印度南部和斯里蘭卡沿岸，今天死亡人數增至20人，在風勢平息後，傾盆大雨和洪水隨之而來。

豐格爾11月30日在印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）登陸，為附近的邦狄哲利（Puducherry）帶來30年來最高的24小時降雨量，然後在昨天減弱為一般的低氣壓天氣系統。

豐格爾在11月29日掃過斯里蘭卡沿岸，帶來強降雨並引發山崩，斯里蘭卡通報更多死亡人數。

斯里蘭卡災害管理機構說，共有17人死亡，近47萬人在臨時營地避難。

印度坦米爾那都邦災害管理部長拉瑪昌卓（KKSSR Ramachandran）11月30日晚間告訴媒體，印度有3個人因暴風雨觸電身亡。

他沒有提供造成死亡的進一步細節，還說，氣旋造成的損失「很小」。

根據當地媒體今天報導，印度救難機構還試著營救坦米爾那都邦一個恐怕被山崩困住的七口之家。

印度南部部分地區道路被洪水淹沒，學校關閉，氣象官員今天警告，仍然存在暴洪的風險。

氣旋是印度洋北部常見的致命威脅，相當於北大西洋的颶風或西北太平洋的颱風。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1131202