中德外長北京對話 王毅：分岐不應是對抗理由

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（中央社台北2日電）中國外交部長王毅今天在北京與德國外交部長貝爾伯克會談。據中方發布，王毅表示，中德之間有差異和分歧，但差異不應成為合作的障礙，分歧更不應是對抗的理由。針對歐盟對中國電動汽車加稅，兩人皆表示希望談判解決。

據中國外交部官網發布，王毅與貝爾伯克（Annalena Baerbock）2日在北京舉行第七輪中德外交與安全戰略對話。

王毅表示，當今世界進入百年未有之大變局，人類社會面臨多重挑戰，不確定、不穩定、不可預期因素明顯上升。世界越是動盪，大國越要保持定力，大國關係更要維持穩定。「中國正以自身確定性應對外部的所有不確定性」。

他說，在兩國領導人戰略引領和兩國人民共同努力下，中德關係總體上保持發展勢頭，不僅為兩國人民帶來重要利益，也成為中歐關係乃至國際局勢中的穩定器。「中德之間有差異和分歧，但差異不應成為合作的障礙，分歧更不應是對抗的理由。」

王毅說，作為世界第二、第三大經濟體，中德要克服干擾、排除阻力，堅持對話合作主基調、摒棄冷戰對抗舊思維，共同抵禦外部風險，共同應對全球挑戰，努力做務實合作的推動者、開放發展的宣導者、多邊主義的示範者，在變亂交織的國際局勢中展現中德的大國擔當。

據中方通稿，貝爾伯克表示，德中合作領域廣闊，德方重視對中關係，堅定奉行一個中國政策。面對動盪不安的世界，與中方保持坦誠對話、加強戰略溝通具有重要意義，有利於保持兩國關係的正確發展方向，並為世界和平穩定做出貢獻。

歐盟10月30日起對中國進口電動車正式加徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，雙方談判迄今仍未取得解決方案。

王毅說，競爭應當是公平的，而不是零和博弈。歐盟對中國電動汽車徵收高額反補貼稅違反公平競爭和自由貿易原則，成為「當前中歐之間的突出問題」。希望德方、歐方客觀理性看待中國發展，採取積極務實對中政策，透過對話協商妥處貿易爭端。

貝爾伯克表示，德方支持歐盟和中國繼續就電動汽車反補貼問題進行談判，爭取找到雙方都能接受的解決方案。

據中方發布，雙方還就「烏克蘭危機」交換了意見，貝爾伯克希望中方作為歐洲的合作夥伴為此發揮積極作用，王毅全面系統闡述了中方致力於勸和促談的立場。

在訪問北京之前，貝爾伯克指責中國在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中提供武器，威脅歐洲和印太地區和平。她說：「將告訴北京，我們不能夠輕易地在我們對中國的關係當中忽視這一點。」（編輯：楊昇儒）1131202