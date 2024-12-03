比利時性工作勞權新法上路 享健保有薪假安全保護

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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）比利時一份突破性法律1日生效，性工作者得以簽署正式勞動契約，並享有和其他職業同等的勞工權利，一些人稱這是「革命性劇變」。

美聯社報導，新法也保障性工作者擁有基本權利，包括能夠拒絕顧客、選擇進行方式及隨時停止行為。

比利時2022年決定將性工作合法化。儘管德國、荷蘭等國也已將性工作合法化，但沒有國家實施如比利時全面的勞動保護措施。

按照新規，比利時性工作者可享有健康保險、有薪休假、生育補助、失業給付和退休金。新法也就工時、酬勞和安全措施設有相關規定，解決性產業從業者長期存在法律保護與一般勞工有落差的問題。

倡議團體Espace P協調員哈拉米約（Isabelle Jaramillo）表示：「這是不可思議的進步。這意味他們的職業終於得到比利時政府認可為合法。」Espace P也參與草擬法案。

哈拉米約還說：「從雇主角度來看，這也是革命性劇變。他們將必須申請政府許可才能雇用性工作者。」

如今在比利時若要雇用性工作者，必須取得許可及遵守嚴格的安全規範，還得符合個人背景要求，包括沒有性侵或人口販運前科。

此外，雇主必須提供乾淨的床單、保險套和衛生用品，並在工作場所設置緊急按鈕。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1131203