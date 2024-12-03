去工業化超過脱碳速度 歐盟嚴苛減碳加劇德國衰退

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（中央社記者林尚縈柏林3日專電）德國核心製造業近年紛紛關廠與外移，工業陷入寒冬。專家警告，目前德國「去工業化」速度已超過脫碳進程，呼籲政府調整過激減碳政策，避免汽車與能源密集型產業進一步衰退。

德國工業近日壞消息不斷，先是鋼鐵巨頭蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）宣布裁減40%員工，昨日「德國金屬工業工會」（IG Metall）也發起大罷工，抗議福斯汽車（Volkswagen）閉廠與降薪計畫。

此外，汽車供應鏈製造商博世（Bosch）和馬牌集團（Continental）也紛紛傳出裁員與業務縮減消息，德國能源密集與汽車工業正面臨嚴峻危機。

經研機構慕尼黑衣佛研究所（Ifo Institute）報告分析，德國工業產值自2018年以來持續滑落，整體下降15%，汽車產業下降18%，超過30%的工業部門正面臨前所未有的壓力。

衣佛研究所所長菲斯特（Clemens Fuest）受「德國廣播電台」（Deutschlandfunk）專訪時警告，「去工業化現象正加速蔓延，若不採取果斷措施，德國經濟競爭力恐面臨深遠影響。」

●歐盟嚴苛減碳政策 加劇德國工業衰退

衣佛研究所前所長、經濟學家辛恩（Hans-Werner Sinn）指出，歐盟嚴格氣候政策是造成德國去工業化主因之一。

為實現2050年碳中和目標，2018年歐盟決議逐步淘汰內燃機引擎，並大幅壓低車輛平均碳排標準。然而，這些要求技術上幾乎無法達成，導致德國汽車產業深受打擊。

辛恩表示，這項政策的「巧妙」之處，是希望車企將零碳排電動車納入、降低車輛平均碳排放。他認為這實際上是一種欺瞞，因為電動車也會排放二氧化碳，只是它發生在遙遠的燃煤及天然氣「發電廠的煙囪」中。

不只歐盟，德國本身「氣候政策的極端化」是核心問題。

辛恩以聯邦議會去年通過的「能源效率法」為例，指出該法案表面上推動能源轉型，實則成為「去工業化法案」。根據該法，德國必須在2045年前將能源消耗總量削減45%，即使所有能源都來自綠能也不例外。

●歐盟過度監管 限縮德國工業靈活性

除了嚴格氣候政策，歐盟過度監管也限縮德國工業發展彈性。

當前歐盟法律和直接生效的規章佔德國立法30%，辛恩認為，這形成了一張緊密纏繞的網，像是「矮人用絲線束縛巨人格列佛（Gulliver）的把戲」，逐步削弱德國經濟的靈活與競爭力。

「歐洲工業圓桌會議」（European Round Table for Industry，ERT）主席伯爾斯梅爾（Jean-François van Boxmeer）近日受德媒「商報」（Handelsblatt）採訪時也指出，歐盟監管系統過於繁複，尤其在「市場集中度」審查方面，對跨國企業造成不必要的阻力。

他表示，審查上歐盟傾向將27個成員國視為獨立市場，而非一體化市場，這種做法大幅限制企業規模化經營潛力，對鋼鐵、化工等能源密集產業及半導體等高研發支出產業尤其不利。

伯爾斯梅爾警告，這種監管模式使歐洲企業在全球競爭中處於劣勢，迫使許多公司選擇遷移至監管較少且政策穩定的地區，如美國或亞洲。他表示，「當歐洲生產成本過高且監管繁瑣，企業毫不猶豫外移，這對歐洲工業基礎是致命打擊。」

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此外伯爾斯梅也建議，歐洲應重新評估核能在能源結構中的角色。長期來看，氫能與核能將是工業發展不可或缺的能源選項，並批評德國關閉核電廠的政策「並不現實」，認為這使德國工業陷入更大困境。

提出若能落實前歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）今年9月在「歐洲競爭力報告」中的重要建議：同步思考「脱碳」（decabonization）與工業競爭力，或能亡羊補牢改善歐盟投資環境、減緩德國「去工業化」速度，為工業復甦與經濟增長帶來希望。（編輯：陳承功）1131203