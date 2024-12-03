南韓發布戒嚴令 管制媒體出版、禁止政治活動

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（中央社首爾3日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅今天突然宣布實施緊急戒嚴令，已任命陸軍參謀長朴安秀（ Park An-su，音譯）擔任戒嚴司令，發布戒嚴公告，包含6大要點。

一、 禁止所有政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會及示威活動。

二、禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，並且禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。

三、所有媒體和出版物均受戒嚴管制。

四、禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。

五、所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，若有違法行為，將按照戒嚴法處罰。

六、良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施，盡量減少對日常生活帶來的不便。（譯者：陳正健）1131203