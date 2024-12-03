尹錫悅宣布緊急戒嚴 國會嚴格管制出入

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）南韓總統尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布緊急戒嚴。韓媒報導，在野黨支持者等100多名民眾聚集在國會前要求「開放國會」引發混亂，國會議事堂也限制出入。

韓媒News1報導，尹錫悅宣布緊急戒嚴約30分鐘後，國會警衛隊就將出入口封鎖，位於首爾市汝矣島的國會議事堂一帶相當擁擠混亂。報導稱，國會議長禹元植及部分朝野議員、記者已進入國會，但出入口遭封後，未能進入國會的議員及記者都被攔在外面。

隨著現場抗議不斷，經過身分確認後，被攔下的議員及記者才得以進入國會。最大在野黨共同民主黨等在野黨議員在緊急戒嚴宣布後都快速前往國會，在11時20分左右召開緊急議員總會。

親保守派的朝鮮日報報導，國會議事堂正嚴格管制人員出入，雖有百餘名民眾聚集在國會前，但僅有部分民眾與警衛隊發生推擠，並無嚴重衝突。（編輯：高照芬）1131203