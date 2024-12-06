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NHK：日本女星中山美穗傳死訊 警方發現陳屍家中
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在菲被綁美籍部落客 據信已死亡被拋入大海

2024/12/6 14:07
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（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）菲律賓媒體今天引述警方報導，10月間在菲律賓南部遭武裝分子綁架的美國籍影音部落客，據信已經死亡，遺體被拋入大海，恐怕難以尋回。

ABS-CBN新聞網報導，一名落網的綁架嫌犯早在11月即向警方供稱，美國籍男子伊斯特曼（Elliot Onil Eastman）在被綁架的當晚就已死亡，且被拋入海裡。

嫌犯的說法與一名目擊者更早以前的說法相符。

伊斯特曼娶了一名菲律賓女子，定居在北三寶顏省（Zamboanga del Norte）希布柯鎮（Sibuco）。10月17日，他在當地被4名武裝男子強行帶走，反抗過程中遭人開槍擊傷。

北三寶顏省位於菲律賓南部的民答那峨島。目擊者說，綁匪將伊斯特曼押上一艘小型機動船帶走，航往蘇祿群島（Sulu Archipelago）方向。

菲律賓警方後來逮捕了6名嫌犯，另有4嫌在逃，嫌犯犯案動機未明，美國聯邦調查局（FBI）也前來協助調查。

ABS-CBN新聞網引述當地警方說，考慮到大約900公尺的水深以及連月來的多場颱風，若嫌犯供詞屬實，要找到伊斯特曼遺體的機率已是微乎其微。

另一方面，美國駐菲律賓大使館發布聲明說，注意到媒體報導且持續與當地警方保持聯繫，但基於受害者的個人隱私，暫時不作評論。

根據美國國務院發布的旅遊警示，民答那峨島過去屢傳綁架勒贖、恐怖攻擊等事件，目標經常是外國人、政府官員、軍警及平民，美國公民應避免前往。

中華民國外交部領事事務局同樣將民答那峨島列為橙色警示地區，理由是「恐怖主義活動尚存、治安堪慮」，建議國人避免非必要旅行。（編輯：田瑞華）1131206

伊斯特曼
菲南治安再亮紅燈 一名美國人疑遭恐怖分子綁架
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