日媒：韓國執政黨主席 對內表明反對彈劾尹錫悅

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本TBS電視台報導，根據日本新聞網（JNN）記者採訪得知，韓國執政黨國民力量黨主席韓東勳在今天上午舉行的議員大會上，對內表達反對彈劾總統尹錫悅的看法。

尹錫悅3日夜間宣布戒嚴後，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。尹錫悅今天上午在戒嚴風波後首度現身發表談話道歉，強調絕不會再有第2次。表決時若執政黨有8人以上跑票，彈劾案可望通過。

國民力量黨今天上午9時舉行議員大會，在國會下午表決前商議如何因應在野黨提出的尹錫悅彈劾案。一名與會者面對JNN記者採訪時說，「（執政黨）議員間對（尹錫悅上午談話）大致上都給予好評」。

另外，據稱韓東勳在會中表明了反對彈劾案的看法。這名與會者還說，預料黨內也會針對尹錫悅的任期縮短進行討論。

韓國國會排定當地時間下午5時過後要舉行的彈劾案表決，目前各方攻防激烈，由於無法斷言執政黨內能否壓住持不同意見的議員跑票，因此表決結果仍難預料。（譯者：黃名璽）1131207