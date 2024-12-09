男子試圖闖駕駛艙要求改道 墨西哥國內航班急迫降

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（中央社墨西哥市8日綜合外電報導）墨西哥當局表示，一名31歲男性今天下午在國內航班上攻擊機組人員並試圖闖入駕駛艙，要求班機改道飛往美國，這名男子隨後遭制伏逮捕。

法新社報導，這架空中巴士A320客機於當地時間今天上午7時17分許起飛，原定從瓜納華托州（Guanajuato）中部城市利昂（Leon）飛往西北部城市蒂華納（Tijuana），但在飛行約45分鐘後緊急迫降瓜達拉哈拉國際機場（Guadalajara International Airport）。

墨西哥安全與公民保護部（Secretariat of Security and Civilian Protection）聲明指出：「犯嫌襲擊了一名空服人員，並試圖闖進駕駛艙將航班改道飛往美國。」

隨後，機組人員成功制伏這名男子，並向航管單位發出警報，請求緊急降落瓜達拉哈拉機場。據報導，這名男子與家人一起旅行。

墨西哥廉價航空「沃拉里斯」（Volaris）在報告中指出：「這名攻擊者告訴他們，他有一名近親遭人綁架，自他從利昂起飛後就被威脅說，若他前往蒂華納，這名親戚就會被殺害。」

這2份聲明均未詳細說明機上其餘旅客人數。

男子被捕後，這架航班重新啟程飛往原定目的地蒂華納。

瓜納華托是墨西哥受毒梟集團暴力影響最嚴重的州之一，這類暴力已擴及至敲詐勒索、綁架等犯罪行為。（譯者：紀錦玲/核稿：張茗喧）1131209