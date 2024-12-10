繼美英後第3國 澳洲首射戰斧巡弋飛彈成功

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（中央社雪梨10日綜合外電報導）澳洲官員今天表示，澳洲一艘軍艦已試射美國「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，讚揚這是強化艦隊因應亞太軍備競賽10年計畫中的「重大里程碑」。

法新社報導，澳洲政府在聲明中表示，澳洲驅逐艦布里斯本號（HMAS Brisbane）本月3日在美國西岸外海發射戰斧飛彈，成為繼美國和英國後第3個獲得並發射這款飛彈的國家。

聲明說：「澳洲皇家海軍已在強化致命水面作戰艦隊方面達成重大里程碑。」

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，這是澳洲首度發射戰斧飛彈。

戰斧飛彈最大射程可達2500公里，能讓海上平台對陸地目標進行遠程精準打擊。

聲明還說，這款飛彈「大幅」增強澳洲軍方嚇阻任何潛在威脅的能力。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，強化澳洲國防能力並與夥伴合作將會「改變任何潛在侵略者的算計」。

這場試射是按照澳洲今年稍早宣布的計畫。澳洲當時表示打算斥資約70億美元，將海軍主力水面作戰艦從目前的11艘增至26艘。

澳洲也計劃購買200多枚戰斧飛彈以武裝部分軍艦。

澳洲海軍擴張計畫正值中國和其他強權在亞太等區域增強火力。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1131210