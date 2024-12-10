本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德裔俄人涉嫌破壞鐵路 遭俄羅斯情報局逮補

2024/12/10 23:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者顏若瑾柏林10日專電）據德國媒體報導，俄羅斯特情局（FSB）逮捕一名現年21歲德裔俄人，這名男子被指控為納粹，與烏克蘭特情局（SBU）合作，涉嫌破壞在俄羅斯西邊城市下諾佛哥羅市的一條鐵路。

下諾佛哥羅市（Nizhny Novgorod）位於莫斯科以東約400公里處的窩瓦河（Volga River）沿岸。

據稱，德國外交部表示，德國駐莫斯科大使館10日上午「已獲知一名疑似德國公民被捕，目前正在致力於與當事人取得領事探訪管道」。

德國外交部表示，在俄羅斯的俄羅斯人和具有其他國籍的人「都被視為俄羅斯公民」。因此對當事人的領事探訪申請「通常都被拒絕」。

此外，原則上在俄羅斯被逮捕的風險非常高，甚至對德國公民來說也是如此。德國外交部已經多次對此提出警告。

據悉，俄羅斯新聞媒體引述俄羅斯特勤局報導指出，一名在2003年出生的德裔俄羅斯男子，與烏克蘭特情局達成協議，準備破壞一條在下諾佛哥羅市的一條鐵路線。

俄羅斯情報局指控，這名男子是新納粹組織成員，計劃上個月在鐵軌上安裝一個「引爆裝置」，烏克蘭特勤局將給予他「財務獎勵」；俄羅斯情報局在該男住處發現爆炸物，和「證明與一名烏克蘭特情局交流」的通訊設備。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

德媒指出，俄羅斯特勤局近來頻繁以涉嫌蓄意破壞罪名逮捕外國人士。幾週前有另外一位德國公民在俄羅斯西北部加里寧格勒（Kaliningrad）因同罪名被逮補。德國外交部上個月表示，目前在俄羅斯被監禁的德國公民有2位。

德媒指出，俄羅斯總統蒲亭（Wladimir Putin）也曾以當地遭納粹統治為藉口，正當化入侵烏克蘭的戰爭。在俄羅斯的反戰者常都會被抹黑為納粹，尤其如果他們支持烏克蘭，更容易被抹黑。（編輯：高照芬）1131012

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：