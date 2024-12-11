韓警方扣押搜查總統辦公室 遭阻攔對峙逾5小時

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國警方今天就「12/3緊急戒嚴事件」，對龍山總統辦公室及合同參謀本部等單位嘗試進行扣押搜查，但因未能達成共識，被阻攔在外超過5小時。

韓國警方組成的國家搜查本部特別搜查團表示，搜查官在當地時間今天上午11時45分抵達總統辦公室辦理出入程序，但與總統警護處未能就扣押搜查的方式達成共識，直到下午5時多日落還在對峙，據悉仍在對是否由被搜索單位自由提交資料進行商議。

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根據搜索令，由於嫌疑人為總統尹錫悅，總統辦公室、國務會議室、警護處、合同參謀本部都在搜索範圍內。韓聯社報導，合同參謀本部大樓位於總統辦公室大樓旁，人員出入同樣受到管制；緊急戒嚴當時的戒嚴司令部正位於合同參謀本部大樓地下。

報導指出，今天的扣押搜索時限僅到日落時，約為下午5時14分左右。調查機關向法院聲請搜索令時，可能也會同時申請在夜間進行搜查，若法院認定有必要，就會註明「本令可在日出前或日落後執行」或「夜間執行許可」等文句；一般搜索令效期為一週以內，代表警方可能繼續嘗試進行扣押搜索。（編輯：高照芬）1131211