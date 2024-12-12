達賴獲諾貝爾獎35週年 西藏流亡政府疾呼和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯達蘭薩拉12日專電）藏人近日在印度的達蘭薩拉慶祝達賴喇嘛獲諾貝爾和平獎35週年，西藏流亡政府呼籲民眾以和平方式對外界表達訴求，也向中國疾呼，將自由與人權還給藏人。

西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）獲頒諾貝爾和平獎35週年慶祝儀式，10日在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala）舉行，包括紐西蘭執政與在野黨議員共3人、1名斐濟議員、兩位印度前官員在內的貴賓獲邀參加。

數百名藏人頂著攝氏2度的低溫擠進大昭寺（Tsuglagkhang）活動現場，西藏表演藝術學院（Tibetan Institute of Performing Arts, TIPA）在活動中有動人的演唱，當地學校的小朋友也帶來傳統舞蹈表演，讓現場與會者看得如癡如醉。

藏人行政中央代理司政卓瑪嘉日（Dolma Gyari）在代表內閣「噶廈」（Kashag）致詞時表示，諾貝爾和平獎表彰致力促進國際友誼、防止武裝衝突，促進和平、公正、平等的人士，這與達賴喇嘛的理念完全一致，達賴喇嘛因領導藏人以非暴力手段爭取自由獲頒諾貝爾和平獎，也讓藏人的行動獲得全球關注與支持。

卓瑪嘉日說：「全體藏人應該要團結一致，繼續以達賴喇嘛倡導的非暴力方式表達訴求。」她也呼籲，中國政府應將自由與人權還給藏人。

「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration, CTA）即西藏流亡政府，其最高領導人稱為「司政」（Sikyong）。由於現任司政人在美國進行訪問，因此這次活動由嘉日卓瑪代為主持。

達賴喇嘛10日並未出席慶祝儀式，但他在活動前短暫接見包括中央社記者及印度主流媒體資深記者在內的一行5人。

在有限的時間中，中央社記者詢問達賴喇嘛，是否能給台灣、西藏、烏克蘭在內，一些在國際社會上較弱勢的群體一些鼓勵，但他並未直接回應，僅緊握中央社記者的手表示祝福。

針對和平議題，根據專門負責安排達賴喇嘛相關事務的「尊者達賴喇嘛辦公室」（The Office of His Holiness The Dalai Lama）提供的資料，在這次活動前不久，達賴喇嘛才對外表示，「身為人類，應該要活得有尊嚴，要誠實、有顆溫暖的心，不必為過去或未來擔憂，而要樂於助人」。

達賴喇嘛當時說：「我所教的是如何培養謙遜與擁有一顆平和的心，如果我們能將愛與慈悲實踐，就能為世界各地的人帶來和諧。如果我們能這麼做，我們的生命就會變得有意義、有價值。」

他也提到，身為活在這個世上的人，應該要誠實、真誠，培養對彼此的愛心和同情心，避免成為敵人。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

參加活動的藏人丹增迪丹（Tenzing Dheden）表示，對所有藏人來說，這天是十分重要的，因為即便藏人1959年失去了自由，且當時的達賴喇嘛還非常年輕，但他在成為領導人後，仍以和平為優先。

丹增迪丹說：「他推動和平，並因此在35年前的今天獲得全世界的肯定。他教導我們，難民這個詞也可以是榮譽的勳章，他教會我們，在遠離家鄉的情況下，也該保持韌性。」（編輯：周永捷）1131212

西藏表演藝術學院（圖）在活動中獻唱，慶祝達賴喇嘛獲諾貝爾和平獎35週年。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月12日

達賴喇嘛獲諾貝爾和平獎35週年的慶祝儀式在印度的達蘭薩拉進行，紐西蘭（左1、左4、右2）與斐濟議員（右1）親自到場表達支持。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月12日

達賴喇嘛獲諾貝爾和平獎已35年，藏人丹增迪丹（Tenzing Dheden）認為，這對所有西藏人來說意義非凡。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月12日