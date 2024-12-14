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指控OpenAI侵權訓練模型 26歲吹哨者疑自殺身亡

2024/12/14 11:35
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（中央社記者張欣瑜舊金山13日專電）OpenAI近年遭多家媒體指控使用未授權內容訓練AI模型，官司還在進行中；不過吹哨者巴拉吉（Suchir Balaji）傳出在舊金山住宅內自殺身亡。他之前接受紐約時報訪問揭露OpenAI使用數據違法，8月已離開公司。

舊金山警方和法醫辦公室證實年僅26歲的巴拉吉於11月26日在住處被發現死亡，法醫研判為自殺，警方指出目前沒有證據顯示這起事件有外力介入或不法行為發生。

加州「信使新聞」（The Mercury News）報導，巴拉吉是OpenAI前研究人員，在加州庫柏蒂諾市（Cupertino）長大、隨後進入加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）攻讀電腦科學，成為人工智慧（AI）信徒，相信AI可能可以治癒疾病和延緩老化。

巴拉吉隨後加入OpenAI，待了將近4年時間，見證OpenAI大紅大紫卻產生擔憂。

2022年底，OpenAI推出ChatGPT掀起產業革命；今年10月，公司宣布融資66億美元、估值達到1570億美元（約新台幣5兆元），與高盛集團（Goldman Sachs）、叫車平台Uber、電信巨擘AT&T等上市企業市值相當。它的核心產品是大型AI模型。

巴拉吉在ChatGPT問世同年對AI想法出現轉變，他為自己在GPT-4訓練計畫中協助公司從網路上蒐集資料感到擔憂。紐時（The New York Times）指出，OpenAI幾乎分析了網路上可取得的文本。

巴拉吉也告訴紐時，OpenAI的作法違反美國著作權法規定，並發表文章論述看法。他在文章中說自己的論點並非專門針對ChatGPT，也適用於許多生成式AI的產品。

由於巴拉吉所掌握的資訊預料將對OpenAI官司發揮關鍵作用，被媒體視為吹哨者。

11月18日，紐時律師在給聯邦法院提交的信件中提到，巴拉吉具有「特定且相關文件」可以支持他們對OpenAI的訴訟案。紐時指出至少有12個人握有相關資料。

OpenAI則否認媒體指控，強調所有工作均為合法，多起訴訟案都還在進行中。（編輯：張芷瑄）1131214

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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