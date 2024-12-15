土耳其：準備好提供敘利亞新政府軍事支援

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（中央社伊斯坦堡15日綜合外電報導）敘利亞反抗軍推翻前總統巴夏爾‧阿塞德後成立新政府，土耳其國防部長居萊今天表示，若伊斯蘭教主義者領導的敘國新政府提出要求，土耳其準備好予以軍事支援。

國營的安納杜魯新聞社（Anadolu）等土耳其媒體報導，居萊（Yasar Guler）對記者說，應該給敘利亞新領導階層「一個機會」，土耳其「準備好提供必要支援，如果新政府要求的話」。

提及敘利亞「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）反抗軍聯盟，居萊表示：「有必要看看新政府之後會怎麼做。我們認為有必要給他們一個機會。」

HTS源於蓋達組織（Al-Qaeda）的敘利亞分支，被許多西方政府認定為恐怖組織。但HTS已試圖緩和自身言論，其過渡政府堅稱會依法保障所有敘利亞人的權利。

居萊說，敘利亞新政府矢言「尊重所有政府機構、聯合國（UN）及其他國際組織」，並承諾向禁止化學武器組織（OPCW）通報所有化學武器相關證據。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1131215