比特幣飆破10萬5000美元 創歷史新高

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（中央社東京16日綜合外電報導）比特幣今天在亞洲早盤一度飆破10萬5000美元，創下歷史新高，延續共和黨籍川普（Donald Trump）當選美國總統以來的漲勢。川普承諾支持數位資產。

比特幣今天觸及10萬5142美元高點，最新交易價格為10萬4666美元。

提供金融衍生品交易服務的IG集團分析師西卡莫爾（Tony Sycamore）表示，週末有消息傳出川普將推動設立比特幣戰略儲備基金，比特幣價格應聲上漲。

西卡莫爾說：「我們現在正處於一片藍天之下。下一個市場期望的數字是11萬美元。」

川普當選美國總統加上一些對加密貨幣友好的候選人陸續當選國會議員，自11月5日大選以來，比特幣價格已飆升超過50%。

加密貨幣產業斥資逾1.19億美元，力挺對支持數位資產的國會議員候選人，盼他們未來能通過對加密貨幣友好的法案。

川普本月內定線上交易支付平台PayPal的前營運長塞克斯（David Sacks）擔任白宮新設的「人工智慧（AI）與加密貨幣沙皇」一職，他是川普的顧問兼大金主馬斯克（Elon Musk）的密友。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1131216