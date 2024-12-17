美媒報導星國高官買賣豪宅 2部長揚言採取法律行動

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（中央社新加坡17日綜合外電報導）新加坡的2名內閣部長表示，他們將針對指稱他們買賣豪宅、「汙衊中傷」的報導，對美國財經媒體彭博（Bloomberg）採取法律行動。

法新社報導，彭博本月12日刊登、題為「新加坡豪宅交易變得日益不透明」（Singapore Mansion Deals Are Increasingly Shrouded in Secrecy）的報導，介紹當地稱為「優質洋房」（Good Class Bungalow）的頂級住宅，並稱多筆「優質洋房」買賣並未依法申報，這類交易難以追蹤，且許多買方都是透過空殼公司或信託基金來購買。

該篇報導另指出，星國內政部長尚穆根（K. Shanmugam）曾將1棟「優質洋房」賣給瑞銀信託（UBS Trustees）；人力部長陳詩龍也在星國另個地區買下1戶「優質洋房」。

尚穆根與陳詩龍16日表示，他們「嚴肅看待上述指控」，並分別在臉書（Facebook）發文稱，「我們已採納法律（顧問的）意見，並將針對這篇報導寄發律師函。」

報導並未提及尚穆根與陳詩龍在豪宅交易中有任何不當行為。

尚穆根和另名星國政要、外交部長維文（Vivian Balakrishnan）去年被媒體踢爆租賃優質洋房，並疑似在洽簽租約時獲得優惠待遇。

星國當局隨後展開調查，並於去年7月說明尚穆根與維文並無不法，兩人也並未在租房時濫用職權。

長期以來，星國當局對付媒體的態度一直頗為嚴苛，過去不少國際媒體包括「紐約時報」（The New York Times）與「經濟學人」（The Economist）等都曾遭控誹謗。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131217