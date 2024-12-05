本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

世界先進恩智浦合資晶圓廠動土 創造星國1500個職缺

2024/12/5 13:15（12/5 13:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡5日專電）世界先進與恩智浦在新加坡合資的VSMC昨天舉行12吋晶圓廠動土典禮，新加坡貿工部第二部長陳詩龍表示，世界先進與恩智浦，以及VSMC與新加坡政府之間的合作是「雙喜臨門」，對新加坡勞動力技能提升和產業發展，具有重要意義。

世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡合資的VSMC昨天舉行12吋晶圓廠動土典禮，預計2027年量產，2029年達到月產能5.5萬片規模。在首座12吋廠量產後，世界先進及恩智浦將評估建造第2座晶圓廠。

聯合早報報導，新加坡貿工部第二部長陳詩龍出席動土典禮時表示，世界先進與恩智浦，以及VSMC與新加坡政府之間的合作是「雙喜臨門」，新加坡非常歡迎這些合作，也期望能像以往的晶圓廠投資，成為持久的合作關係。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳詩龍指出，半導體產業目前占新加坡國內生產總值約8%，為製造業貢獻10%工作機會。這樣的合作預計將為新加坡創造1500個就業機會，對勞動力技能提升和產業發展，具有重要意義。

駐新加坡代表童振源曾在臉書（facebook）發文表示，台灣與新加坡有非常緊密的半導體產業合作夥伴關係，對全球半導體供應鏈韌性幫助很大。彼此半導體產業合作，與全球產業鏈分工，都反映在彼此貿易的構成上。2022年台灣對新加坡的出口當中約80%是半導體相關產品；新加坡對台灣出口當中約60%是半導體相關產品。（編輯：田瑞華）1131205

陳詩龍
新加坡批准澳洲進口低碳電能 可望與東協電網互補
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：