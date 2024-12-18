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新加坡電子產品出口強勁 企業提前出貨避關稅風險

2024/12/18 15:06
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（中央社記者吳昇鴻新加坡18日專電）新加坡11月電子產品成為出口反彈的主要動力。專家今天表示，出口亮眼是基於企業為規避加徵關稅、提前出貨的因素，但這樣的態勢能否持續，得看美國候任總統川普上任後，是否嚴格執行競選期間承諾的關稅徵收措施。

新加坡企業發展局（Enterprise Singapore）昨天公布貿易數據報告指出，新加坡11月非石油國內出口較去年同期增長3.4%，逆轉前一個月4.7%跌勢。企業發展局公布新加坡對外貿易數據，其中衡量商品出口的指標包括非石油轉出口（Non-Oil Re-Exports）、石油國內出口（Oil Domestic Exports），和非石油國內出口（Non-Oil Domestic Exports）。

報告指出，IC電子產品是出口反彈的主要動力，其在11月較同期增長23.2%，遠高於10月的2.6%增幅。

新加坡資深媒體人陳士銘熟悉金融市場及區域經濟，他今天告訴中央社記者，電子產品出口亮眼確實是基於企業為規避加徵關稅，提前出貨的因素，但這樣的態勢能否持續，得看川普（Donald Trump）上任後是否嚴格執行競選期間承諾的關稅徵收措施。

鑑於新加坡對國際貿易的依賴程度，該國的經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

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陳士銘指出，中國是新加坡的主要貿易夥伴之一，川普欲對中國商品加徵關稅，若中國祭出反制，都會相當大程度地影響新加坡的對外貿易活動。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）報導，星展銀行經濟分析師蔡漢廷指出，地緣政治風險可能對新加坡在內的高度外向型經濟體構成挑戰。新加坡電子產品出口的上揚週期穩固，主要受到強勁的外部需求支撐，這樣的需求可見於新出口訂單的持續擴張，特別是AI人工智慧應用的普及，推動產品持續更新。（編輯：唐佩君）1131218

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