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拜登卸任前將訪義大利 會晤總理和教宗

2024/12/20 10:11
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統拜登將於下月出訪義大利，分別會晤義大利總理梅洛尼和羅馬天主教教宗方濟各。這很可能是拜登卸任前最後一次海外訪問。

法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中表示，拜登將於1月9日至12日訪問義大利，會晤義大利領導層，「凸顯美國與義大利關係強健」，並感謝梅洛尼（Giorgia Meloni）「在過去一年強有力地領導七大工業國集團（G7）」。

尚皮耶表示，拜登此行也將與教宗方濟各（Pope Francis）見面，「討論致力促進世界和平」。拜登是虔誠的天主教徒。

白宮表示，拜登今天與教宗通電話，感謝教宗「持續倡導要減輕全球的苦難」。

拜登訪問義大利後沒多久，就要將白宮鑰匙移交給共和黨籍總統當選人川普。一般預料川普上任後，美國外交政策將有巨大轉變。

義大利極右翼領袖梅洛尼在2022年大選後擔任總理。她在川普今年11月當選總統後表示祝賀，並讚揚兩國之間「不可動搖」的關係。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1131220

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