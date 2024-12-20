眾議院否決川普背書之臨時撥款法案 美政府恐停擺

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（中央社記者石秀娟華盛頓19日專電）美國聯邦眾議院今天投票否決總統當選人川普及其團隊核心成員馬斯克支持的一項臨時支出法案。國會如果無法在21日零時前通過撥款法案，部分聯邦機構將停擺，強生續任議長之路也蒙上陰影。

眾議院傍晚表決強生（Mike Johnson）今天稍早提出的修正版臨時支出法案，僅獲得174票支持、235票反對，未能通過2/3的門檻。該版本為川普（Donald Trump）與馬斯克（Elon Musk）介入後，強生提出的修正案。

強生原於17日與兩黨領袖協商後提出跨黨派臨時支出法案，以維持聯邦政府運行到明年3月14日。該版本遭共和黨右翼反對，馬斯克也強烈批評該法案充斥浪費性支出，並說川普上任前不應通過法案，川普18日也出手推翻跨黨派協議。

美媒報導，跨黨派版本原有1547頁，修正版大幅刪減內容，只有116頁。修正版同樣讓聯邦政府可營運到明年3月中、並撥出1100億美元（約新台幣3兆5900億元）用於援助風災受損農戶。此外，依川普要求，新增至2027年1月不受舉債上限規定的條款。

有38名共和黨眾議員反對這項修正案，民主黨則是一面倒反對，僅2人支持。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）稍早透過聲明指出，跨黨派版原本可以降低處方藥價格、讓企業更難將工作機會外包到中國，以保護本地的就業機會。她也說，修正版為億萬富翁提供減稅途徑、削減社會安全福利和學前教育計畫。

強生稍早表示，修正版包含兩黨協商達共識的條款，並加入暫停舉債上限規定的內容，這項新增內容能讓新政府進行重要的治理工作。對於表決結果，他說，民主黨都反對，「非常令人失望」，將提出另一個解決方案。

民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在社群平台貼文說：「馬斯克-強生」法案已被徹底否決，共和黨「讓美國再次偉大」（MAGA）集團的極端份子只想依金主及幕後操縱者的指示行事，不思幫助勞工階級，這是不可接受的。

紐約時報（The New York Times）報導，這個發展引發外界對強生是否會面臨罷免的討論，他能否在明年的新國會繼續擔任議長，充滿不確定性。

報導指出，川普勝選後，許多共和黨人開始與馬斯克合作，討論消減機構與支出計畫，強生卻與民主黨提出涉及重大開支的措施。有共和黨的議員就說，不會支持強生擔任議長，也有人說，強生的職位岌岌可危。（編輯：田瑞華）1131220