俄可能從敘利亞轉進利比亞 義大利跳腳

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（中央社羅馬23日綜合外電報導）義大利國防部長表示，俄羅斯正把原本駐防敘利亞的軍事物資移往利比亞，將對地中海中部構成威脅。

義大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）告訴共和報（La Repubblica）：「莫斯科正把敘利亞土托斯（Tartus）基地的物資轉往利比亞，這可不是好事。俄方船艇與潛艦跑到地中海一向是隱憂，尤其又是從距離1000公里外來到距離我們兩步之遙的位置。」

國防新聞（Defense News）指出，自從敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）12月8日遭反對勢力武裝閃擊而垮台後，原本阿塞德靠山的俄國就開始移走在敘利亞當地赫梅敏空軍基地（Hmeimim Air Base）與土托斯海軍基地的人員、裝備。

在外界臆測俄國可能離開敘利亞之餘，衛星影像顯示之前停靠土托斯的俄國軍艦已出海，引發可能前往利比亞東部托布魯克（Tobruk）的研判。俄方一直都在與控制利比亞東部的強人哈夫塔（Khalifa Haftar）將軍談判使用托布魯克港的正式協議。

俄國海軍若失去土托斯基地將無法在地中海立足，這使得利比亞成為理想替代。

倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）分析師哈喬伊（Jalel Harchaoui）指出，儘管尚無確切證據顯示俄軍艦艇將轉往利比亞，卻有大量證據顯示抵達利比亞的俄國航班增加，包括3個來自白俄羅斯的貨機航班與1班俄國直飛利比亞的貨機。

俄國在利比亞東部之前已設有軍事基地，供送往撒哈拉以南非洲援助一些軍事政變領袖的部隊、物資作為中繼站。

哈喬伊說：「我們不曉得土托斯的俄艦會否在利比亞蹦出，但看來俄國在利比亞的存在感正增加。即使俄國不會退出敘利亞，駐敘規模也會降級，然後尋求在利比亞擴大活動範圍。」

哈夫塔最近幾個月已和希望討論利比亞統一問題的美方官員會面。目前利比亞東半部由哈夫塔控制，西半部則在聯合國所承認、在首都的黎波里（Tripoli）的政府治下。

利比亞櫃台（Libya Desk）是位於利比亞北部大城班加西（Benghazi）的諮詢與研究機構，高層主管艾爾賈（Mohamed Eljarh）表示，沒有證據表明哈夫塔和俄國間就俄方在利比亞駐軍達成任何正式協議，目前俄國進入利比亞是基於非正式備忘錄，提供哈夫塔部隊「利比亞國民軍」（LNA）裝備與訓練，這跟在敘利亞不同。

艾爾賈還說：「我感覺既然莫斯科現於敘利亞吃鱉，可能會與哈夫塔達成臨時性安排，好供俄國轉來更多物資。但哈夫塔也非乖乖牌，過去有因對方行事太超過而敢向俄國人說不的紀錄。」

國際危機組織（ICG）利比亞事務專家賈茲尼（Claudia Gazzini）認為，外界在俄國會否轉進利比亞一事上不該忽略土耳其。

土耳其向的黎波里政府提供軍事援助，也是這次推翻敘利亞阿塞德政府的反對派武裝沙姆解放組織（HTS）背後主要支持者。

賈茲尼說：「（俄國轉進到利比亞）這需土耳其默許，我無法想像俄、土兩方會不就此事討論。問題只在於兩方會怎麼談。」（譯者：陳亦偉）1131224