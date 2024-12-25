俄羅斯：擊落烏克蘭無人機 殘骸引購物中心起火釀1死
2024/12/25 21:42
（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯自治共和國北奧賽提亞領導人表示，一架烏克蘭無人機被擊落後，其掉落殘骸導致當地首府佛拉迪卡夫卡茲市一間購物中心爆炸起火，造成一人喪命。
北奧賽提亞（North Ossetia）領導人明亞伊洛（Sergei Menyailo）在其通訊軟體Telegram官方帳號上寫道，防空系統在莫斯科時間上午8時28分擊落一架烏克蘭無人機。
路透社無法查證明亞伊洛的說法，而烏克蘭當局沒有立即發表評論。
法新社報導，俄羅斯國防部表示，防空系統擊中一架無人機，其殘骸導致佛拉迪卡夫卡茲市（Vladikavkaz）一間4層樓購物中心起火。
根據Telegram頻道，火勢是在購物中心今天開門營業前爆發，並造成一名清潔人員喪命。
俄羅斯國防部指出，俄方在過去24個小時內摧毀了119架烏克蘭無人機。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1131225
- 俄羅斯：擊落烏克蘭無人機 殘骸引購物中心起火釀1死2024/12/25 21:42
- 2024/12/25 17:38
- 2024/12/25 15:39
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
烏克蘭控俄國耶誕節發動大規模攻擊 澤倫斯基批不人道