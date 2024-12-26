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日本航空遇網攻已修復系統 機票重啟販售

2024/12/26 15:26
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本航空今天遭遇網路攻擊導致大規模系統故障以及影響航班後，下午宣布已修復完系統，並重啟販售機票。消息人士透露，日航疑似遭到「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS attack）。

「日本經濟新聞」、日本放送協會（NHK）報導，日航（Japan Airlines, JAL）稍早說明，今天上午7時24分起，連接公司內外部的網路設備遭到攻擊，導致乘客託運行李等系統故障。另有應用程式無法使用的案例，且日航今天航班的機票也一度因此停售。

後來，日航宣布，今天下午2時20分前已經修復上午起持續的系統故障，目前未出現顧客數據外流的狀況，或病毒引發的受害。

日本電視台（Nippon TV）報導，最近已接近日本的新年假期（日本稱年末年始），許多旅客已準備搭機返鄉。

截至今天正午，至少75個國內線航班誤點30分鐘以上，部分國際線航班也出現延遲。

搜查相關人士透露，日航已經向警視廳備案，且警方正在調查詳情，據悉日航方面表示「大量數據被傳送到連接外部的路由器，可能遭受DDoS攻擊」。

受到這起事件影響，日本多個地區的機場部分航班誤點，包含東京羽田機場、關西機場、大阪機場、北海道新千歲機場、九州地區的福岡機場與北九州機場，以及沖繩地區的那霸機場等。

另外，日本郵便公司今天宣布，受到這起事件影響，全國性的郵件與包裹配送出現延遲。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1131226

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