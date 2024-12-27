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教宗創禧年首例 為羅馬監獄受刑人開聖門

2024/12/27 07:44
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（中央社記者黃雅詩羅馬26日專電）天主教每25年一度的禧年到來，教宗方濟各26日首創先例，為羅馬一座監獄打開象徵獲得寬恕與救贖的「聖門」。

教宗24日晚間打開聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）聖門，宣告天主教2025禧年降臨。依照禧年傳統，教宗還會陸續打開位在羅馬的另外3座大教堂聖門，但他此次破例，先在羅馬額外打開了另一扇聖門，且這扇聖門所在地點是羅馬的瑞比比亞（Rebibbia）監獄。

根據梵蒂岡新聞網報導，此一安排是出於教宗的個人意願，教宗表示「我希望第二座打開的聖門是在監獄內」。

教宗方濟各（Pope Francis）24日晚間是坐在輪椅上通過聖伯多祿大教堂聖門。他26日搭輪椅到監獄的聖門門口前，則十分費力地站起身，以步行方式通過，展現他對受刑人的深切關懷。

2025禧年主題是「希望」，教宗26日在瑞比比亞監獄表示，他打開監獄聖門的意義，是盼每個人都有機會敞開心扉，即使在最艱困挑戰的環境中，仍相信希望不至於使人絕望。

教宗方濟各形容，希望就像船錨，被繩子牢牢繫住，有時候繩子很粗硬，會割傷人們的手，但希望的錨總會引領人們向前方目標邁進。

教宗提醒受刑人勿忘敞開心胸、擁抱希望，「因為一個人的心若封閉，就會堅硬如石，忘記如何溫柔。」他打開監獄的聖門，其實就是心門的標誌。

教宗最後請受刑人為他祈禱，並表示他也會真誠地為所有受刑人祈禱，「這不只是一種修辭手法」。（編輯：田瑞華）1131227

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教宗撞傷下巴瘀青 駐教廷使館代賴總統致函問候翻修工程遲未完工 2025禧年倒數羅馬仍像大型工地
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