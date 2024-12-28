美參院情報委員會報告 批CIA因應哈瓦那症候群不力

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國聯邦參議院情報委員會今天公布一項跨黨派報告，批評中央情報局（CIA）未妥善因應中情局人員出現所謂「哈瓦那症候群」的情況，並表示許多人員未獲得充分照護。

路透社報導，參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）的報告未就「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）的原因提出新解釋。

這項神秘疾病因最早在2016年古巴首都哈瓦那的美國大使館人員通報頭痛、噁心、記憶衰退及頭暈等症狀而得名，而且通報件數在2021年達到高峰，之後大幅減少。約有1500名美國外交官員與情報人員等及其家屬受影響。

美國去年3月公布一項涵蓋全球的情報調查報告指出，哈瓦那症候群「極不可能」是「外國敵對勢力所為」，可能是通報者既有身體狀況、傳統疾病以及環境和社會因素造成。

參議院情報委員會聲明說，這項報告主要依據中情局官員、其他美國官員、醫護人員，以及通報哈瓦那症候群人員的證詞。該報告是調查相關人員長達一年得出的結果。

報告總結說，這些「異常健康事件」（AHI）性質不明，使得中情局的因應變得複雜，加上「異常健康事件」缺乏明確定義且起因不明，以及中情局因應方式隨「組織結構調整」而造成不確定性等因素，導致中情局難以持續且透明地促進醫療照護，從而影響針對通報者的相關補償和福利規定。

報告指出，儘管有些臨床研究發現一連串無法解釋的症狀，中情局仍已停止蒐集「異常健康事件」臨床數據，並表示美國國防部持續致力於相關研究。

中情局發言人針對報告置評時表示，局內當時必須因應這些「令人煩惱」的健康問題，並與其他單位合作釐清是否有外國勢力攻擊美國人員及其家屬。

發言人在聲明中說：「事後看來，我們能否做得更好是由其他人來評估，但我們對於確保我方人員及其家屬獲得所需照護的承諾從未動搖。」（譯者：盧映孜/核稿：洪啓原）1131228