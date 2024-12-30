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曼谷考山區附近旅館大火 3名外國人喪生7人受傷

2024/12/30 17:43
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（中央社曼谷30日綜合外電報導）泰國當局今天表示，首都曼谷受背包客歡迎的考山區（Khao San）附近1家旅館昨天深夜發生火災，有3名外國人喪生、7人送醫治療，死者國籍仍在確認中。考山區以酒吧和旅館聞名。

路透社報導，曼谷消防局表示，火災發生在有6層樓的恩柏旅館（Ember Hotel）5樓，1名女子當場死亡，2名男子在醫院宣告不治。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）告訴媒體記者：「（儘管）當局迅速做出反應，火災警鈴也作響，但濃煙來得很快。」

他指出，事發當時旅館內共有75人，其中34人從屋頂獲救。

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查察表示，起火原因仍在調查中，他也已下令檢查全曼谷旅館和娛樂場所的火災逃生路線，「我們必須建立民眾信心並照顧好觀光客」。

旅遊業是東南亞第2大經濟體泰國的主要成長動力。截至本月1日，泰國今年來已有3200萬人次的外國遊客到訪，較去年同期成長28%；且今年外國觀光客總計已在泰國花費1兆5000億泰銖（約新台幣1兆5600億元）。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1131230

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