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金正恩視察海岸旅遊區建設 外媒：廣泛重開邊界一步

2024/12/31 20:39
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（中央社首爾31日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩視察東部一個海岸旅遊區的建設，並說這是推動國家旅遊進入新發展階段的「重要第一步」。法新社指出，這可能是北韓更廣泛重新開放邊界的一步。

孤立的北韓在2023年8月重新開放邊界；北韓先前在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）流行期間實施近4年的關閉邊界措施，甚至禁止本國國民入境。

根據北韓中央通信社（KCNA），金正恩強調，這個海岸旅遊區是東部現有元山-葛麻（Wonsan-Kalma）開發案的一部分，是發展旅遊業的「重要第一步」。

北韓中央通信社報導，金正恩與女兒金朱愛一起參觀海岸旅遊區，「滿面笑容望著美麗如畫的海岸旅遊城市」。

北韓中央通信社發布的照片顯示，金正恩和他的女兒沿著海濱散步，參觀原本荒廢的旅館開發區。

北韓中央通信社說，金正恩對已建成的設施「非常滿意」，「可以利用它們成功舉辦國家重要的對外、政治和文化活動」。

金正恩說：「如果積極利用這樣的有利條件和環境發展旅遊業，將開創社會主義文化建設的新領域，為促進地區振興和國家經濟成長帶來另一種動力。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1131231

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