美中科技貿易戰 中國施壓企業與設進口障礙反制

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（中央社台北2日電）中國近期表示將禁止向美國出口某些稀有礦產、制裁美國企業。分析指出，隨著美國新政府將上台，科技戰、貿易戰持續升溫，中國還可能持續加強對美國企業施壓、拋售美國國債、針對來自美國商品設置進口障礙。

美國之音報導指出，從限制先進晶片到審查傳統晶片，美國對中國的晶片管制「層層加碼」。美國總統當選人川普將在20日就職，正式入主白宮後，預計會進一步加強對中國的技術管制，同時也可能加增關稅，另貿易戰與科技戰升溫。

針對美國及其盟友對中國的限制，中國近期展開了一系列反制措施，禁止向美國出口某些稀有礦產、制裁美國企業等，未來可能還會繼續將美國公司作為報復目標。

報導引述新美國安全中心（CNAS）助理研究員史堪隆（Ruby Scanlon）分析，「反壟斷」已成為中國政府的武器庫中反制美國最重要的工具之一，例如去年底，中國對人工智慧（AI）晶片領軍企業輝達（NVIDIA）展開反壟斷調查。

她分析，在出口管制和投資限制方面，中國沒有那麼多選擇來對抗美國，「他們方式有限，因為許多領先的人工智慧硬體和軟體要麼是由美國的產業發明的，要麼是以某種方式與美國的產業聯繫在一起的」。

除了反壟斷調查，史堪隆認為，中國政府可能重複以前針對澳洲的做法，為美國進口商品變相設置障礙，「未來在川普政府時期，可能會看到美國對中國的技術產品徵收更多關稅，同時也會看到中國提高美國商品的關稅，以牙還牙作為回應」。

華爾街日報分析指出，比起過去，中國懲罰在中國發展業務的美國企業不會像以前那樣構成有力威脅，「目前中國經濟在房地產危機和外國投資銳減的打擊下呈現低迷，對美企施壓將促使美國公司減少在中國的業務，並打消新的公司在中國投資的意願」。

至於經濟對抗手段，報導提到包含使人民幣貶值、拋售美國國債都是可能措施。

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人民幣貶值可以壓低中國出口到美國產品的價格，作為對美國可能提高關稅的回應，但也有分析指出，人民幣貶值可能導致資本流出中國，這是北京方面所不願意看到的。經濟學家認為，中國政府可能會容忍有限度和可控的貨幣貶值，但不會容忍人民幣大幅下跌。

目前包含香港在內，中國仍然掌握著1兆多美元的美國國債，如果兩國關係進一步惡化，中國選擇拋售美國國債，會對美國經濟造成嚴重打擊，然而「中國此舉也會傷及自身，美國對中國拋售也有應對之道」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140102