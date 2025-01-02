紐奧良皮卡車衝撞釀15死 狂歡之城跨年後變色

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐奧良2日綜合外電報導）美國南部紐奧良早已成為放縱和狂歡的代名詞，沒想到當地波旁街元旦竟發生皮卡車惡意衝撞人群事件，造成至少15人罹難，居民和遊客深受衝擊，原本的節慶氛圍為之變調。

法新社報導，波旁街（Bourbon Street）這起攻擊事件發生後，紐澳良巿（New Orleans）主要娛樂區內多個街區遭到封鎖。

廚師威廉斯（Ken Williams）是紐澳良長大的歐洲人後裔，他告訴法新社：「我們全都嚇傻了。」

威廉斯表示，配合狂歡節（Mardi Gras）、爵士音樂節（Jazz Fest），以及2月9日的美式足球超級盃（Super Bowl）等重大活動的舉辦，紐奧良必須大幅提升維安工作，作出改變。

紐奧良居民柏金斯（Dwayne Perkins）說：「如果警方昨晚做好他們的工作，根本不可能發生這種事。」他責備警方竟然會讓一部私家車開進節日期間只對行人開放的街道。

事發地紐奧良市法國區（French Quarter）跨年夜特別熱鬧，慶祝跨年的人群加上前來參加原定昨晚舉行的年度大學美式足球季後賽糖盃（Sugar Bowl）的球迷，使得街道更加擁擠。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聖母大學（University of Notre Dame）、喬治亞大學（University of Georgia）數以萬計球迷賽前聚集紐奧良市，把法國區街道和酒吧擠得水洩不通。衝撞事件 發生後，比賽已延後至今晚舉行。

55歲的達芬波特（Davenport）為遇難者的家屬感到悲傷，同時也為高度依賴觀光的酒吧和其他業者感到擔憂說，「這起事件對這座城市帶來很大經濟衝擊…對這些餐廳和酒吧而言，突然停業恐導致一蹶不振」。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1140102