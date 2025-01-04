美國眾議院議長選舉 強生驚險連任
2025/1/4 07:44（1/4 08:29 更新）
（中央社記者石秀娟華盛頓3日專電）美國新一屆國會今天開議，眾議院改選議長，共和黨籍強生原先只拿到216票，沒有過半數。總統當選人川普打電話給跑票的3名共和黨議員，2人改投強生，幫助強生獲得218票，驚險連任。
眾議院共有435席，共和黨去年底贏得220席，民主黨215席，目前434人在任，共和黨219席，今天全數議員都出席投票，當選門檻為218票。
眾議院以唱名的方式投票，有3名共和黨眾議院沒有投強生（Mike Johnson），強生只拿到216票，民主黨籍眾議院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）拿到民主黨全數215票，兩人都沒有過半。眾議院原已宣布要進入第2輪投票。
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根據美聯社報導，川普（Donald Trump）致電給跑票的3名共和黨眾議員諾曼（Ralph Norman）、塞爾福（Keith Self）與馬西（Thomas Massie），前2人決定改投強生，最後幫助強生取得218票，驚險過關。
報導指出，強生當選後表示，這一屆國會將大幅縮減政府的規模和範圍，並稱行政機構是他要削弱的極權力量，以打造更精簡、有效率與活力的政府。（編輯：周永捷）1140104
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