涉亞麻颱風駭客行動 美國制裁中國永信至誠

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國今天制裁中國永信至誠科技集團股份有限公司（Integrity Technology Group），指控這家公司是活躍駭客團體「亞麻颱風」（Flax Typhoon）的幕後黑手。

路透社報導，美國國務院在聲明中說，永信至誠科技集團股份有限公司是中國一家大型政府承包商，與中國國家安全部有關聯，旗下駭客依據北京當局指示展開行動，把目標鎖定美國與海外的關鍵基礎設施。

西方官員先前一直指控這家設於北京的公司是亞麻颱風的幕後黑手。2024年9月，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）指控永信至誠「蒐集情資並替中國政府安全機構從事偵察行動」。

在當時發出的一份公告中，美國、英國、加拿大、澳洲與紐西蘭的網路官員指控永信至誠入侵全球各地超過25萬台裝置。

中國官員先前指控美國與其盟國在關於永信至誠與亞麻颱風上「妄下結論，對中國進行無端指控」。

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亞麻颱風是一連串中國網路間諜行動者之一，近幾個月來因攻擊敏感數據與關鍵基礎設施而受到關注。其他駭客還包括暱稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon）與「鹽颱風」（Salt Typhoon）的團體；美國官員擔憂伏特颱風正在準備與美國發生衝突，而鹽颱風已入侵美國電信公司。

美國財政部官員上週表示，一個中國駭客團體入侵財政部電腦，並竊取為數不明的數據，但沒有透露這個駭客組織的名稱。「華盛頓郵報」之後報導，駭客目標是財政部的制裁事務辦公室。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140104