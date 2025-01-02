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傳中國駭客攻擊美財政部 入侵制裁事務辦公室

2025/1/2 13:40
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天報導，中國政府駭客駭入美國財政部管理經濟制裁事務的辦公室，並確定了財政部本週稍早揭露的網路攻擊目標。

華郵報導引述不具名的美國官員說法指出，駭客攻擊美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）及金融研究局（Office of Financial Research），還將目標鎖定財政部長葉倫（Janet Yellen）辦公室。

路透社報導，財政部本週稍早致函國會議員，揭露駭客竊取了一些非機密文件，還說這是一起「重大事件」，但未明確說明哪些使用者或部門受到影響。

被詢問華郵這篇報導時，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，美方的「不理性」指控「毫無事實根據」，是對北京的「抹黑攻擊」。

聲明指出，中國「打擊一切形式的網路攻擊」，但未直接回應華郵關於特定目標的報導內容。

美國財政部並未立即回應有關這篇報導的置評請求。

華郵引述消息人士說法指出，中國政府最關注的部分，會是美國政府可能考量祭出金融制裁的中國實體。

美國財政部本週稍早的信函中還提到，駭客入侵了第三方網路安全服務供應商BeyondTrust。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1140102

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