巴基斯坦準軍事部隊遭自殺炸彈攻擊 至少6死25傷

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（中央社巴基斯坦奎達4日綜合外電報導）巴基斯坦官員表示，動蕩不安的西南部俾路支省（Balochistan）今天發生自殺炸彈攻擊，造成至少6人喪生、數十人受傷，罹難者包括巴基斯坦準軍事部隊成員。

據報導，載有準軍事部隊「邊境兵團」（Frontier Corps，FC）的1輛巴士從港口城市喀拉蚩（Karachi）開往西南部圖巴特市（Turbat）途中，在目的地以西約7公里處遭到炸毀。

當地高階警官芮曼（Rashid-ur-Rehman）告訴法新社，「1輛巴士遭到炸彈攻擊，造成至少6人死亡，其中包括邊境兵團士兵和平民」，另有至少25人受傷。

巴基斯坦分離主義武裝團體「俾路支解放軍」（Baloch Liberation Army，BLA）已透過發言人巴洛赫（Jeeyand Baloch）宣稱該組織犯下這起案件。

BLA經常聲稱針對安全部隊或其他省份的巴基斯坦人（特別是俾路支省的旁遮普人）發動致命攻擊。

近月來，巴基斯坦的攻擊事件急劇增加，尤其是在俾路支省和西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）。

根據軍方通報，單是在2024年，就有383名士兵和925名武裝分子在各種衝突中喪生。（譯者：施施）1140105