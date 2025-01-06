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洛興雅難民船抵印尼 官員：週末期間逾200人上岸

2025/1/6 14:03
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（中央社雅加達6日綜合外電報導）印尼官員今天表示，週末有超過200名無國籍的洛興雅人（Rohingya）在亞齊省（Aceh）上岸；如今有越來越多洛興雅難民經由海路抵達這個東南亞國家。

路透社報導，以穆斯林為主的洛興雅人來自緬甸，是世界上最大的無國籍群體，他們經常趁著10月至4月海面較為平靜時，乘坐搖晃的小船逃離環境惡劣的難民營，前往泰國或穆斯林占多數的印尼和馬來西亞。

亞齊省漁業社區首長阿德克（Miftach Tjut Adek）表示，昨晚，超過200名洛興雅人抵達印尼蘇門答臘島東亞齊（East Aceh）的西佩魯拉克（West Peureulak）地區。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）官員拉曼（Faisal Rahman）表示，難民署正在與地方當局協調，團隊將於今天前往西佩魯拉克。

去年10月至11月期間，超過500名洛興雅人乘船抵達印尼。

近100萬洛興雅人生活在孟加拉的難民營中，聯合國難民署高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）稱此處為「世界上最大的人道主義難民營」。

在佛教徒佔多數的緬甸，他們被視為來自南亞的外國闖入者，被拒絕給予公民身分並受到迫害。

聯合國難民署數據顯示，2023年有超過2000名洛興雅人抵達印尼，超過此前4年抵達人數的總和。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140106

格蘭迪
聯合國難民署專員抵黎巴嫩 聲援受以國空襲影響民眾
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