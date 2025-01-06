印尼免費餐食計畫啟動 學者憂食品安全及透明度

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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼免費營養餐食計畫啟動，旨在解決學童發育遲緩問題，是總統普拉伯沃上任後的旗艦計畫。但學者認為計畫仍存在諸多問題，如僅重視食材供應鏈而非食安、未納入足夠公眾參與及缺乏透明度。

印尼免費營養餐食計畫今天在全國26個省份正式展開，該計畫是總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的競選承諾，也是上任後的優先政策，官方宣稱「總統就任不到百日就能實施計畫」，民間也展現極大支持。媒體更稱該計畫代表印尼進入「全新時代」。

印尼民調機構「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）2024年10月公布的調查顯示，逾77%的受訪者支持免費營養餐食計畫，其中61%的人認為，該計畫「有助於解決國家營養不良的問題」。

不過，學者認為，這項受到高度關注的計畫仍存在諸多挑戰，像是食品安全、缺乏民間部門及公眾參與和透明度不足等問題。

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治研究員瓦西斯托（Wasisto Raharjo）向中央社表示，他最擔憂的是食品安全問題，因為政府至今仍把重心放在食材供應鏈，而非食安。

他舉例，如運送過程食物是否會變質，以及食材種植過程中品質是否良好等。

瓦西斯托說，這項計畫的實施過程也缺乏公眾參與，他認為，應廣泛納入學生家長和民眾參與，共同監督，而非只有軍人和公務員。另外，他也希望有更多民間部門參與這項龐大計畫。

印尼總統府通訊辦公室主任哈桑（Hasan Nasbi）5日透過新聞稿表示，目前已有140間中小微型企業成為該計畫供應鏈中的一環，未來預計會有很多企業投入。

瓦西斯托強調，免費營養餐食計畫立意良善，但實施過程必須更為透明。

他對中央社說，因計畫龐大，實施範圍涉及全國各地，他也擔憂過程中可能會有公部門或私部門貪污，如在購買食材上浮報金額等。他建議，政府應設立更強而有力的機構，專門監督這項計畫實施過程是否符合規定。

印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）去年底公布的調查顯示，有46%的人擔憂免費餐食的配送效率低；37%的人擔心該計畫可能出現貪污問題；14%的人擔憂菜色缺乏營養；3%的人擔心缺乏資金。

印尼經濟與法律研究中心執行主任比馬（Bhima Yudhistira）曾向雅加達郵報（Jakarta Post）表示，他認為該計畫試辦時間太短，應至少試行2年，否則可能發生濫用預算或貪腐問題。

事實上，免費營養餐食計畫在去年試辦階段就出現許多問題，如餐飲業者遭詐欺、家長遭另收餐費以及菜單不一致等。

「印尼政治指標」創辦人穆塔迪（Burhanuddin Muhtadi）表示，大眾會持續關注計畫實施情形，如果無法達到原定目標，民眾對該計畫和普拉伯沃的信心就會下降。（編輯：周永捷）1140106