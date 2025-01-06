川普稱與習近平透過幕僚談話 樂觀預測兩人關係

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示，他與中國國家主席習近平已透過幕僚對談，他認為兩人能相處融洽。

路透社報導，川普接受保守派脫口秀主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時說：「我們已經在談。我們透過他們的代表談話。」

川普並形容習近平是個強大且有力的人，在中國受人尊敬，「而且我想我們可能會處得非常好，我這麼預測」。但川普同時再次指控中國一直在經濟上敲美國竹槓。

川普將在20日宣誓就任，他已邀請習近平及其他外國領袖出席華府的就職典禮，但專家認為習近平不太可能參加。

川普已宣布將提名多位對中鷹派擔任新政府要職，包括他的國務卿人選、聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。（譯者：楊昭彥）1140106