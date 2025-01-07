杜魯道將請辭總理 加拿大可能政局發展一次看

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（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，歷經9年執政，他將在未來幾個月內辭職。路透社整理後續可能發生的情況：

杜魯道會立刻下台嗎？

不會。有別於澳洲等國家是由議員選出政黨領袖，且可能在一夜之間遭到撤換，加拿大的政黨領袖則是透過特別領袖會議選出，單是組織這場會議可能就得耗時數月。

加拿大近期會舉行選舉嗎？

機會不大。由於杜魯道宣布，原定1月27日復會的國會將休會到3月24日，使得原本計劃在復會後儘快提出不信任動議以推翻杜魯道少數政府的在野黨，現在得等到5月。

自由黨若不這麼做，要是所有反對黨共同投票表決不信任動議，自由黨恐將被擊敗並舉行新選舉。

而國會復會時，政府必須在所謂的「王座演說」（Throne Speech，即類似施政方針演說）時正式宣布新會期的計畫。自由黨沒必要將這項議程改為不信任投票。

國會最晚6月20日開始暑期休會，若屆時自由黨仍掌權，則將於10月底如期舉行選舉。

還有什麼方法讓自由黨卸下權力？

自由黨也可能因年度預算案而被推翻，根據最初的國會日程，下議院原定3月下旬針對預算方案進行投票，這將引發信任投票。

目前不清楚這項投票是否仍定於3月下旬舉行，若真如期舉行，也不清楚在野黨是否還會投票推翻自由黨政府，無論屆時由杜魯道或其他新黨魁所領導。

不過，有望贏得下次選舉的保守黨（Conservatives）和左翼小黨新民主黨（New Democratic Party）都明確表示，他們希望透過自己提出的正式不信任動議擊敗杜魯道。

自由黨需要多長時間選出新領袖？

對自由黨而言，最糟糕的情況是為了選出新領袖而耗費太多時間，導致下一次選舉仍是由杜魯道領軍，因此他們可能會宣布縮短競選時程，以確保杜魯道的繼任者儘快上任。

杜魯道2013年4月獲選為自由黨領袖時，選舉過程整整耗時5個月，2006年的前一次選舉則耗時近8個月。

新領袖對於自由黨選舉有幫助嗎？

民調強烈顯示，無論誰獲選為自由黨黨魁，自由黨都將輸掉選舉。但如果杜魯道不掌權，自由黨可能不會輸得那麼慘。

誰可能角逐自由黨黨魁？

可能參選者包括創新、科學暨工業部部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）、交通部長安南德（Anita Anand）、外交部長趙美蘭（Melanie Joly）以及前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）和前央行總裁卡尼（Mark Carney）。

有其他方法讓杜魯道立刻下台嗎？

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加拿大總督西蒙（Mary Simon）握有最高的憲法權力，理論上她可以撤換杜魯道，但實際上這種情況幾乎不可能發生。

渥太華卡爾頓大學（Carleton University in Ottawa）教授暨憲法專家拉加西（Philippe Lagasse）表示：「總督不會撤換仍獲下議院信任的總理。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張茗喧）1140104