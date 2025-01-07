加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

杜魯道：自由黨選新領袖後 將辭加拿大總理和黨魁

2025/1/7 01:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華6日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道面臨自由黨內部日益龐大異議聲浪之際，他今天召開記者會表示，在執政的自由黨選出下一任黨魁之後，他打算辭去自由黨黨魁和總理職務。

英國廣播公司新聞網（BBC News）和路透社報導，由於民調顯示自由黨（Liberal Party）將於下次加拿大國會選舉大敗，杜魯道（Justin Trudeau）就在同黨議員龐大壓力下宣布前述的請辭消息。

杜魯道說道，現今的加拿大比他2015年剛就任總理時還更好。

他指出，自己的政府讓整體經濟為所有人民服務，而不僅僅是少數人，而且還減少了貧窮的問題，讓更多民眾投入勞動市場。

杜魯道還在記者會提到，國會將休會至3月24日。

現年53歲的杜魯道於2015年11月就任加拿大總理至今，但大約2年前，民眾對於高物價和住房短缺等問題感到不滿，他的支持度開始下滑。

民調顯示，在必須於10月底之前舉行的加拿大國會選舉，自由黨將會大敗給目前在野的保守黨（Conservative Party）。（譯者：陳彥鈞）1140107

#加拿大
#自由黨
#杜魯道
#保守黨
#路透社
#加拿大國會
杜魯道
加媒：黨內異議多 加拿大總理杜魯道恐本週辭職加拿大財長外長赴美晤川普團隊 防貿易戰開打
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：