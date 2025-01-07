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中國流亡富商郭文貴助理王雁平涉詐欺 遭判10年監禁

2025/1/7 20:45
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（中央社紐約6日綜合外電報導）中國流亡富商郭文貴因在美國等地詐騙逾10億美元，已在美國被定罪，目前刑期待定，他的首席助理王雁平今天也因詐欺、洗錢等罪名遭判處10年有期徒刑。

美聯社報導，現年45歲的王雁平今天在紐約市曼哈頓聯邦法院遭判刑。她於2023年3月被捕，當時聯邦調查局（FBI）幹員在她位於曼哈頓公寓的保險箱內發現13萬美元現金。

曼哈頓聯邦地方法院法官托瑞斯（Analisa Torres）表示，王雁平在郭文貴的詐騙陰謀中扮演不可或缺的角色。

郭文貴被控在美國及世界各地詐騙成千上萬追隨者，不法所得逾10億美元。他已在去年7月的審判中遭定罪，目前正在等待法院判刑。

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王雁平去年5月認罪時坦承，她與郭文貴等人共謀，犯下電匯詐欺及洗錢罪，透過提供虛假資訊誘導受害者寄錢給郭文貴旗下媒體公司GTV傳媒集團（GTV Media Group）等實體及組織，以換取股票或加密貨幣。

王雁平若在未認罪情況下遭定罪，可能面臨終身監禁。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140107

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